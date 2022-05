Journées européennes des Moulins et du patrimoine meulier Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles Gironde Salles A l’occasion de la Journée Européenne des Moulins, le Moulin de Dubern a le plaisir de vous accueillir le samedi 21 mai 2022 de 9h00 à 12h00.

Leur équipe vous fera visiter le moulin et découvrir le processus de fabrication de la farine.

