Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Saint-Julien-d’Ance, 21 mai 2022, Saint-Julien-d'Ance. Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance

2022-05-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-22 18:30:00 18:30:00 Moulin d’Ancette Ancette

Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire Saint-Julien-d’Ance Ouverture du moulin à l’occasion de ces journées du patrimoine. amisaintjuliendance@orange.fr +33 6 72 77 33 35 Moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance

