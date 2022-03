Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier Nérac, 8 mai 2022, Nérac.

Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier Rue du Moulin des Tours Moulin des Tours Nérac

2022-05-08 – 2022-05-21 Rue du Moulin des Tours Moulin des Tours

Nérac Lot-et-Garonne

Venez profiter des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier en Albret pour découvrir le plus grand moulin fortifié de France : le Moulin des Tours sera ouvert gratuitement pour l’occasion le samedi de 14h à 17h30 et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

