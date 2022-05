Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel Saint-Vincent-le-Paluel Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Vincent-le-Paluel

Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel, 21 mai 2022, Saint-Vincent-le-Paluel. Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel

Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier ——————————————————— Depuis de nombreuses années, au mois de Mai, les moulins européens ( 14 pays participants) ouvrent leurs sites aux visiteurs, et font ainsi découvrir ce riche patrimoine industriel. Parmi les moulins de notre région , vous pouvez visiter des moulins à marée, des moulins à vent, des moulins produisant du papier, de la farine, de l’huile de noix, de l’hydroélectricité, des moulins scierie, des forges, des moulins à traction animale… Les propriétaires de ces moulins sont des passionnés et partagent leurs connaissances avec les gens qu’ils accueillent dans ces lieux préservés. Certains moulins produiront sous vos yeux de la farine, de l’huile, d’autres vous proposeront une visite commentée, une randonnée, un concert et de nombreuses autres animations.

Entrée libre pour la plupart, d’autres demandent une participation, vous trouverez tous ces renseignements sur www.journees-européennes-des-moulins.org

Les associations, les propriétaires de moulin à vent et à eau de Nouvelle Aquitaine ouvrent leur site à la visite Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel Moulin Bas 24200 St Vincent Le Paluel Saint-Vincent-le-Paluel Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T09:30:00 2022-05-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Vincent-le-Paluel Autres Lieu Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel Adresse Moulin Bas 24200 St Vincent Le Paluel Ville Saint-Vincent-le-Paluel lieuville Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel Saint-Vincent-le-Paluel Departement Dordogne

Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel Saint-Vincent-le-Paluel Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-le-paluel/

Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel 2022-05-21 was last modified: by Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel 21 mai 2022 Moulin Bas 24200 St Vincent le Paluel Saint-Vincent-le-Paluel Saint-Vincent-le-Paluel

Saint-Vincent-le-Paluel Dordogne