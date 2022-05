Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Frévent Frévent Catégorie d’évènement: Frévent

Place du château Frévent Pas-de-Calais Frévent La Fédération des Moulins de France, en partenariat avec le CILAC, l’Association Moleriae* et France Hydro Electricité, sous le parrainage des ministères de la Culture et de l’Environnement, organise les Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, les 21 et 22 mai 2022. Le Moulin Musée Wintenberger Frévent va présenter une exposition dans le cadre des Journées européennes des moulins le 21 mai et 22 mai de 14h- 18h. ENTRÉE GRATUITE dans la salle du Point d’Information Touristique, en association avec la FDMF.

Cette exposition sera visible au musée du 21 mai au 30 juin 2022 L'objectif de ces journées est d'offrir au public l'occasion de mieux connaître le moulin, ses techniques, ses différentes énergies, ses utilisations d'hier et d'aujourd'hui, ses composantes, les paysages qu'il a pu façonner depuis des centaines d'années, ses hommes et enfin ses différentes reconversions à travers l'archéologie, l'histoire, l'environnement… musee.wintenberger@villedefrevent.fr http://www.villedefrevent.com/

Place du château Frévent

