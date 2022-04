Journées européennes des moulins et du partimoine meulier – Les Petits Moulins Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Dordogne

Journées européennes des moulins et du partimoine meulier – Les Petits Moulins Saint-Estèphe

Saint-Estèphe, Dordogne

22 mai 2022

Moulin à eau en dérivation de la Doue. Moulin à farine et à huile de noix en état de fonctionnement possédant une roue verticale. Visite guidée et gratuite des installations le dimanche 22 mai de 14h à 17h.

+33 6 64 46 78 69

