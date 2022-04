Journées européennes des moulins et du partimoine meulier – Le moulin des Touilles Piégut-Pluviers Piégut-Pluviers Catégories d’évènement: Dordogne

2022-05-22 13:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Le moulin possède un règlement d'eau daté de 1893. Une restauration est prévue sur l'ensemble du moulin et de ses accessoires. Matériel de meunerie dans son « jus ».

Visite gratuite commentée de ce merveilleux site par les propriétaires le dimanche 22 mai de 13h à 18h. Le moulin possède un règlement d’eau daté de 1893. Une restauration est prévue sur l’ensemble du moulin et de ses accessoires. Matériel de meunerie dans son « jus ».

+33 6 88 60 46 71

