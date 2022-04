Journées européennes des Moulins au Moulin du Grand Puy à Lansac Lansac, 21 mai 2022, Lansac.

Journées européennes des Moulins au Moulin du Grand Puy à Lansac Lansac

2022-05-21 – 2022-05-22

Lansac Gironde Lansac

L’Association Girondine des Amis des Moulins, l’Association des Amis du moulin du Grand Puy, Bourg Cubzaguais Tourisme, la Randonnée Gironde et Gironde Tourisme inaugurent les Journées des Moulins à Lansac, au moulin du Grand Puy.

Magnifique moulin à vent en fonctionnement, le moulin de Lansac sera ouvert tout le week-end au public et de nombreuses animations seront organisées.

Samedi et dimanche : visites gratuites toutes les 30 minutes de 14h à 18h, exposition sur les Moulins proposée par Gironde Tourisme « Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins… ».

Samedi : atelier pour faire son pain de 9h30 à 16h – Sur réservation : 35€.

Dimanche : deux randonnées organisées par la fédération française de randonnée pédestre de la Gironde et encadrées par 6 animateurs du club «les randos de Lansac». Boucles aux choix de 11km ou 7 km.

+33 5 57 68 31 76

David Remazeilles – Gironde Tourisme

dernière mise à jour : 2022-04-21 par Gironde Tourisme