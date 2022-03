Journées européennes des Moulins à Lansac Lansac Lansac Catégories d’évènement: Gironde

Lansac Gironde Lansac Venez découvrir le moulin du Grand Puy à Lansac dans le cadre des Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier.

Visite du moulin et production de farine les après-midis de 14h à 18h. En parallèle, une exposition sur les moulins de Gironde au sein de la salle du meunier.

2 randonnées seront organisées le dimanche matin au départ du Moulin. Les inscriptions seront assurées par l’Office de Tourisme de Bourg. Venez découvrir le moulin du Grand Puy à Lansac dans le cadre des Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier.

