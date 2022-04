Journées Européennes des Moulins, 21 mai 2022, .

Journées Européennes des Moulins

2022-05-21 – 2022-05-22

EUR Les 22 maquettes toutes fonctionnelles de cette collection retracent l’utilisation de la force musculaire (les hommes et les animaux), de la force de l’eau et de celle du vent qui à travers l’histoire a permis la production de farines, d”huile (olive, noix…) pour assurer la nourriture et de participer à l’industrialisation avec les moulins à martinet et à foulon pour la transformation du cuivre, la filature, la pâte à papier et les moulins-scierie pour le bois

L’association propose la visite commentée de l’exposition des moulins et la visite du village en suivant le chemin de l’eau balisé le long des canaux (emplacement des anciens moulins, lavoirs…)

Chapelle des Pénitents, Expositions des Maquettes de Moulins de M. Louis GILLET. Depuis octobre 2015 l’Association Nant Nature et Patrimoine propose à Nant une exposition permanente des maquettes de moulins de la collection de M. Louis Gillet.

