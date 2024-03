Journées européennes des métiers de l’art : découvrez les métiers et le savoir-faire des artisan·es du Viaduc des arts ! La Mairie du 12e Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Vitrine de l’artisanat, des métiers d’art et du design à Paris, les artisan·es du Viaduc des arts vous invitent à découvrir leurs métiers, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2024 les samedi et dimanche 6 et 7 avril et lors d’une soirée en avant première le jeudi 4 avril à la mairie du 12e.

Le Viaduc des arts hors les murs

Venez rencontrer les artisan·es du Viaduc des arts lors d’une soirée d’exposition en avant première à la Mairie du 12e. Menuiserie, joaillerie, sculpture, peinture… découvrez toutes les formes d’art qui se nichent au Viaduc !

Quand ? Jeudi 4 avril 2024 à 19h

Où ? Mairie du 12e arrondissement – salle des fêtes

Entrée libre et gratuite

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

La Mairie du 12e 130, avenue Daumesnil 75012

Contact :

Le viaduc des arts