Journées Européennes des Métiers d’Arts > Sur le bout des doigts Héauville, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Arts > Sur le bout des doigts Héauville Manche

Samedi

Maître de Teinture Naturelle, Beste Bonnard est autodidacte et s’est formée auprès de grands maîtres de la teinture naturelle comme Michel Garcia. Elle est aussi titulaire d’une attestation de formation en teinture naturelle au Greta de la création du Design et des métiers d’Art. Elle possède la double compétence professionnelle de la formation des adultes et experts dans son domaine, ce qui favorise la transmission du savoir. Elle a créé « La micro ferme des 1000 Couleurs » en 2021 sur Héauville. Son organisme de formation et son atelier sont situés sur la ferme. Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art « sur le bout des doigts » elle présentera une conférence sur la teinture et l’impression naturelle, la culture des plantes tinctoriales et la micro ferme (samedi et dimanche à 15h30, durée 45 min). La visite des scolaires est possible sur rendez-vous par e-mail. Pour plus d’information, n’hésitez pas à lui écrire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

13 Le Hameau Carpentier

Héauville 50340 Manche Normandie bestepb@gmail.com

