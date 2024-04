Journées Européennes des Métiers d’Arts > Sur le bout des doigts, créons un nid douillet Granville, mardi 2 avril 2024.

En tant qu’Artisan et Artisanes, c’est sur le bout des doigts que nous sentons la matière que nous façonnons. Le bois, la terre et la laine sont nos matières respectives. Des ébénistes, une céramiste et une tufteuse s’unissent pour vous présenter une exposition immersive et sensorielle où les matières naturelles sont mises à l’honneur.

Nous vous invitons à découvrir nos univers entremêlés, formant ensemble un nid douillet, épuré, minimaliste, qui incite à prendre conscience de la valeur de l’objet. Nous vous invitons à prendre le temps de regarder, de réfléchir à ces objets, à la manière dont ils sont conçus. Dans ces objets, nos objets, le beau se mêle à l’utile et questionne sur nos manières d’habiter. Il vous sera possible de toucher les matières brutes et transformées ainsi que de voir des démonstrations de nos savoir-faire. L’installation prendra place dans l’atelier-boutique de Romy.Solveig Bernard et Maxime Pagnon, ébénistes et Anne Charozé, céramiste, seront présents le samedi et le dimanche pour vous rencontrer. Nous serons heureux et heureuses de vous offrir un petit déjeuner le dimanche matin, ainsi vous pourrez profiter de l’exposition accompagné d’une petite douceur.

Du 2 au 6 avril, de 10h à 19h ; Dimanche 7 avril, de 10h à 18h.

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-07

85 Rue Couraye

Granville 50400 Manche Normandie romyreg.art@gmail.com

