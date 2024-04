Journées Européennes des Métiers d’Arts > Saint James, visite à la découverte des secrets de fabrication du véritable pull marin Saint-James, mardi 2 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Arts > Saint James, visite à la découverte des secrets de fabrication du véritable pull marin Saint-James Manche

Jeudi

Rendez-vous d’Exception aux Tricots Saint James, pour une visite à la découverte des secrets de fabrication du véritable pull marin et ses différentes étapes de tricotage et de confection avec une mise en avant de deux savoir-faire spécifiques pour lesquels Saint James est détentrice du label Entreprise du Patrimoine Vivant

– le raccoutrage atelier de finition de vêtements en fin de chaîne de tricotage. Le raccoutrage ne peut être effectué sur des métiers à tricoter. L’œil et le savoir-faire manuel priment. À l’écart des ateliers de tricotage et de confection, les raccoutreuses, munies de leurs petits crochets et de leurs loupes éclairantes ont l’œil à tout. Elles ont cette mission capitale de réaliser des finitions particulières, ce qu’aucune machine n’est capable de faire. C’est également un atelier de réparation (maille coulée, surplus de matières) et d’épincetage des pollutions (fibre plastique, paille ou mélange de couleur)

– le remaillage ce travail maille par maille permet, à l’aide d’une couronne composée d’une rangée d’aiguilles, d’assembler le col d’un pull marin au corps de ce dernier. Cette technique minutieuse, nécessitant plus de 18 mois de formation, consiste à rabattre le col sur la couronne pour y coudre un point de chaînette.

Perpétuant une tradition textile millénaire, Saint James a vu le jour vers 1850 en Normandie à proximité du Mont Saint-Michel. Sa notoriété s’est forgée sur un vêtement culte « le vrai pull marin tricoté en pure laine vierge ». Initialement destiné aux marins pêcheurs, il est ensuite adopté par les grands navigateurs et les plaisanciers, conférant à ce savoir-faire un rayonnement international. Pour son savoir-faire unique en tricotage depuis plus de 130 ans, Saint James a reçu le prestigieux label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Dates du Rendez-vous d’Exception du mardi 2 au vendredi 5 avril 2024.

Créneaux horaires 10h30, 14h, 15h30.

Durée de la visite 1h.

Inscriptions obligatoires accès sur réservation, par téléphone au 02 33 89 15 55, par courriel à l’adresse visite@saint-james.fr ou via notre le formulaire dans l’onglet Visite des ateliers de notre si internet.

Nombre de participants chaque créneau horaire pourra accueillir jusqu’à 15 personnes, les familles avec enfants sont les bienvenues.

Rendez-vous d’Exception aux Tricots Saint James, pour une visite à la découverte des secrets de fabrication du véritable pull marin et ses différentes étapes de tricotage et de confection avec une mise en avant de deux savoir-faire spécifiques pour lesquels Saint James est détentrice du label Entreprise du Patrimoine Vivant

– le raccoutrage atelier de finition de vêtements en fin de chaîne de tricotage. Le raccoutrage ne peut être effectué sur des métiers à tricoter. L’œil et le savoir-faire manuel priment. À l’écart des ateliers de tricotage et de confection, les raccoutreuses, munies de leurs petits crochets et de leurs loupes éclairantes ont l’œil à tout. Elles ont cette mission capitale de réaliser des finitions particulières, ce qu’aucune machine n’est capable de faire. C’est également un atelier de réparation (maille coulée, surplus de matières) et d’épincetage des pollutions (fibre plastique, paille ou mélange de couleur)

– le remaillage ce travail maille par maille permet, à l’aide d’une couronne composée d’une rangée d’aiguilles, d’assembler le col d’un pull marin au corps de ce dernier. Cette technique minutieuse, nécessitant plus de 18 mois de formation, consiste à rabattre le col sur la couronne pour y coudre un point de chaînette.

Perpétuant une tradition textile millénaire, Saint James a vu le jour vers 1850 en Normandie à proximité du Mont Saint-Michel. Sa notoriété s’est forgée sur un vêtement culte « le vrai pull marin tricoté en pure laine vierge ». Initialement destiné aux marins pêcheurs, il est ensuite adopté par les grands navigateurs et les plaisanciers, conférant à ce savoir-faire un rayonnement international. Pour son savoir-faire unique en tricotage depuis plus de 130 ans, Saint James a reçu le prestigieux label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Dates du Rendez-vous d’Exception du mardi 2 au vendredi 5 avril 2024.

Créneaux horaires 10h30, 14h, 15h30.

Durée de la visite 1h.

Inscriptions obligatoires accès sur réservation, par téléphone au 02 33 89 15 55, par courriel à l’adresse visite@saint-james.fr ou via notre le formulaire dans l’onglet Visite des ateliers de notre si internet.

Nombre de participants chaque créneau horaire pourra accueillir jusqu’à 15 personnes, les familles avec enfants sont les bienvenues. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:30:00

fin : 2024-04-05 16:30:00

Lieu-dit Beaufour

Saint-James 50240 Manche Normandie visite@saint-james.fr

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Arts > Saint James, visite à la découverte des secrets de fabrication du véritable pull marin Saint-James a été mis à jour le 2024-03-28 par CDT Manche