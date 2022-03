Journées européennes des métiers d’arts Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’évènement: Indre

Saint-Benoît-du-Sault

Journées européennes des métiers d’arts Saint-Benoît-du-Sault, 2 avril 2022, Saint-Benoît-du-Sault. Journées européennes des métiers d’arts Saint-Benoît-du-Sault

2022-04-02 – 2022-04-03

Saint-Benoît-du-Sault Indre Saint-Benoît-du-Sault Un rendez vous incontournable pour découvrir les artisans d’art et artistes locaux. +33 2 54 24 13 21 JEMA

Saint-Benoît-du-Sault

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Benoît-du-Sault Autres Lieu Saint-Benoît-du-Sault Adresse Ville Saint-Benoît-du-Sault lieuville Saint-Benoît-du-Sault Departement Indre

Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit-du-sault/

Journées européennes des métiers d’arts Saint-Benoît-du-Sault 2022-04-02 was last modified: by Journées européennes des métiers d’arts Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault 2 avril 2022 Indre Saint-Benoît-du-Sault

Saint-Benoît-du-Sault Indre