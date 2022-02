Journées Européennes des Métiers d’Arts Sablons Sablons Catégories d’évènement: Isère

Sablons

Journées Européennes des Métiers d'Arts Sablons, 2 avril 2022, Sablons.

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Sablons Isère Sablons Moly-Sabata vous invite à célébrer la terre locale, au cœur du Pays Roussillonnais qui doit son nom à la couleur de l’argile qu’on y trouve. Le potier Jean-Jacques Dubernard fera une démonstration de tournage de faïence le dimanche à 11h, puis à 15h. +33 6 51 63 44 65 http://www.moly-sabata.com/ Sablons

