Journées Européennes des Métiers d’Arts Les Ateliers du Bout de la Mer, 31 mars 2023, Saint-Jean-le-Thomas .

Journées Européennes des Métiers d’Arts

Chemin du Vieux Château Les Ateliers du Bout de la Mer Saint-Jean-le-Thomas Manche Les Ateliers du Bout de la Mer Chemin du Vieux Château

2023-03-31 – 2023-04-02

Les Ateliers du Bout de la Mer Chemin du Vieux Château

Saint-Jean-le-Thomas

Manche

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Arts, Mathilde Loisel, graveuse et Céline Faille, céramiste vous accueillent aux Ateliers du Bout de la Mer.

Au programme, démonstrations, visite, ateliers et stage :

VENDREDI 31 MARS :

– de 14h à 17h : visite de l’atelier et de la galerie.

– de 14h à 16h : démonstrations.

SAMEDI 1ER AVRIL :

– de 10h à 18h : visite de l’atelier et de la galerie.

– de 10h à 12h et 13h30 à 16h : stage de gravure et céramique “D’écailles, de poils ou de plumes” – modeler la terre, graver la gomme et mettre la forme en matière. Inscription obligatoire – tarif : 60€.

DIMANCHE 2 AVRIL :

– de 10h à 17h : visite de l’atelier et de la galerie.

– à partir de 10h : atelier enfant.

– de 14h à 16h : démonstrations.

