Journées Européennes des Métiers d’Arts > Le bout des doigts… de toutes les couleurs ! Gathemo, jeudi 4 avril 2024.

C’est la première participation de l’école d’art Pigments et Merveilles aux JEMA !

En effet, installée dans de nouveaux locaux depuis quelques mois, voici une belle occasion de vous montrer ce qui s’y passe… et surtout y vivre de belles expériences ! Joie & Fête pour ces Journées Européennes des Métiers d’Arts 2024 !

Une programmation spéciale est proposée FABRICATION DE COULEURS, RELIURE, PEINTURE A L’OEUF, COURS DE DORURE, etc.

L’objectif est double rendre accessible à tous les savoir-faire liés à l’art de l’enluminure l’ornementation des livres du 5e au 16e siècle… Assurer de beaux moments de qualité, de convivialité et de partage !

PROGRAMME.

Le jeudi, profitez des cours hebdos habituels d’1h30 modelage, peinture botanique fabrication de pigments, cours d’enluminure traditionnelle.

Le dimanche de 10h à 12h cours de reliure fantaisie. De 14h à 16h cours de dorure (toutes techniques).

Les activités sont gratuites, une participation de 10€ par atelier est demandée pour le matériel. Inscription obligatoire.

Début : 2024-04-04 09:30:00

fin : 2024-04-04 16:00:00

5 Route de Vire

Gathemo 50150 Manche Normandie atelierpm@outlook.fr

