Journées Européennes des Métiers d’Arts > Jacques PIETTE, photograhe Salle du Chartrier Bricquebec-en-Cotentin, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Arts > Jacques PIETTE, photograhe Salle du Chartrier Bricquebec-en-Cotentin Manche

Dans le cadre des JEMA 2024, je vous invite à me retrouver dans la salle du Chartrier cour du Château de Bricquebec-en-Cotentin pour découvrir et expérimenter deux procédés photographiques traditionnels qui constituent le cœur de mon activité photographique.

L’atelier Noir&Blanc Dans les pas de Nicéphore Niépce, venez découvrir les bases de la photographie argentique au sténopé. Dans le cadre de cet atelier, je vous propose de remonter aux origines de la photographie et d’endosser le rôle d’assistant photographe pour découvrir et expérimenter les principales étapes de la photographie argentique au sténopé. Dans un premier temps, nous pourrons observer ensemble le principe de formation d’une image sur le dépoli d’une chambre noire, à travers un sténopé (trou minuscule percé sur l’une des faces d’une chambre noire et par lequel les rayons de lumière transportent les images) puis je vous expliquerai le principe de fonctionnement et de fabrication d’une Camera Obscura. Après avoir chargé des feuilles de papier argentique dans différents boîtiers mis à votre disposition, vous pourrez réaliser des prises de vue dans la cour du château. Je vous guiderai dans la préparation du cadrage, la lecture de la lumière et le calcul des temps de pose.Une fois les prises de vues réalisées, nous passerons au travail en laboratoire. Nous procéderons au développement en deux bains (révélateur, fixateur) des différents négatifs. Pour cela, nous utiliserons ma chambre de développement mobile.Enfin, s’il nous reste un peu de temps, nous testerons le passage d’un négatif à une image positive en utilisant un procédé « par contact ». Chaque participant repartira avec ses prises de vue.

Renseignement pratiques

Deux ateliers seront proposés le samedi 6 avril de 10h à 12h30 et le dimanche 7 avril de 10h à 12h30

Lieu salle du Chartrier cour du château Bricquebec-en-Cotentin

Pour participer à l’ensemble du processus (prise de vues et développement), il est conseillé de vous inscrire au préalable en appelant le 06 50 43 46 86.

Atelier ouvert à tout public, jeunes (à partir de 14 ans) et adultes.

Participation gratuite.

L’atelier Cyanotype (atelier de démonstration) Dans les pas d’Anna Atkins, venez découvrir un procédé ancien qui permet la réalisation de tirages sans avoir recours à un appareil photographique. Au cours de cette démonstration je vous ferai découvrir le procédé du cyanotype, technique d’impression ancienne qui permet la création de photogrammes et de tirages dans une couleur bleue de Prusse très caractéristique et aux nuances profondes. Dans un premier temps, j’expliquerai comment préparer un support sensible en utilisant du papier aquarelle et un mélange de sels de fer selon la formule découverte en 1842 par le savant Anglais John Herschel. A la manière d’Anna Atkins, je montrerai comment réaliser une composition en assemblant différents végétaux, sable, cailloux, coquillages, graines, dentelles, crin… qui seront placés sur la feuille sensibilisée. Après un temps d’exposition au soleil (ou dans une insoleuse) les papiers sensibles seront plongés dans un bain d’eau. C’est à ce stade du développement que la magie va opérer et révéler la couleur bleue de Prusse du photogramme… Les personnes intéressées seront invitées à expérimenter un tirage au format limité et je répondrai à toutes les questions.

Renseignements pratiques

Deux temps de démonstration seront proposés le samedi 6 avril de 14h à 16h et le dimanche 7 avril de 14h à 16h,

Lieu salle du Chartrier cour du château Bricquebec-en-Cotentin,

Ouvert à tout public participation gratuite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle du Chartrier Bricquebec

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie jacpiette83@gmail.com

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Arts > Jacques PIETTE, photograhe Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-03-28 par CDT Manche