Journées Européennes des Métiers d’Arts > Découvrez le travail contemporain de Anne MIGNOT, styliste-modéliste Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin, samedi 6 avril 2024.

Styliste modéliste de formation, Anne Mignot est aussi une plasticienne. Costumière de théâtre de cinéma, après avoir travaillé en Inde, en Chine et envoyé des modèles réduits au japon pendant quelques années, elle a ouvert son atelier de créations.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, elle aura le plaisir d’accueillir le public au sein de son atelier situé dans le cœur du bourg de Bricquebec-en-Cotentin, où il pourra découvrir son exposition, véritablement accomplie d’une grande originalité ainsi qu’une démonstration de fabrication de chapeaux lumineux et colorés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Bricquebec 3 Rue Paul Philippe

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie marielle.ollivier@bricquebec.fr

