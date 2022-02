[JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ARTS] Découverte de la Poterie de Bavent Bavent, 1 avril 2022, Bavent.

[JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ARTS] Découverte de la Poterie de Bavent Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil Bavent

2022-04-01 – 2022-04-03 Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil

Bavent Calvados

Le patrimoine céramique vous est présenté sous toutes les coutures : visites guidées et animations pour les enfants de 4 à 14 ans, exposition, conférence et dédicace de livre sur le sujet. Émerveillement garanti ! Départ des visites toutes les heures entre 11h et 17h et sur inscription.

Accès selon les heures d’ouverture.

Le patrimoine céramique vous est présenté sous toutes les coutures : visites guidées et animations pour les enfants de 4 à 14 ans, exposition, conférence et dédicace de livre sur le sujet. Émerveillement garanti ! Départ des visites toutes les…

+33 2 31 84 82 41

Le patrimoine céramique vous est présenté sous toutes les coutures : visites guidées et animations pour les enfants de 4 à 14 ans, exposition, conférence et dédicace de livre sur le sujet. Émerveillement garanti ! Départ des visites toutes les heures entre 11h et 17h et sur inscription.

Accès selon les heures d’ouverture.

Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil Bavent

dernière mise à jour : 2022-02-23 par