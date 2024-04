Journées Européennes des Métiers d’Arts > Dans les coulisses d’une maroquinière Barneville-Carteret, jeudi 4 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Arts > Dans les coulisses d’une maroquinière Barneville-Carteret Manche

Vendredi

A l’occasion des JEMA, Emmanuelle THOMAS vous présentera son activité d’artisan d’art maroquinier dans son atelier-boutique situé à Carteret. De l’élaboration du prototypage à la création finie, elle vous présentera tout ce processus créatif dans sa mise en œuvre. Vous découvrirez les différentes matières utilisées 3cuirs français et italiens (veau, agneau, chèvre…), peaux de cuirs exotiques (python, autruche…), cuirs de poissons (galuchat, saumon, carpe…) et les matériaux marins (Batyline, sunbrella, voile carbone, voile de spi…) ainsi que toute la bouclerie nécessaire. Venez rencontrer cette maroquinière qui a su allier sa passion, les bateaux, à son activité de maroquinière.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

18 Rue des Quatre Volontaires

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie contact@emmanuellethomas.com

