Journées Européennes des Métiers d’Arts > Atelier HELLOCO Granville, mardi 2 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Arts > Atelier HELLOCO Granville Manche

Je vous propose de visiter mon atelier boutique ou je réalise et expose mes créations. Je crée des bijoux entièrement fait main sur place. Du bocfil à la brasure, de la lime au polissage, je peux vous expliquer toutes les étapes et outils nécessaires à la création d’un bijou. Egalement brodeuse d’art, je vous propose de faire des démonstrations de broderie au crochet de Lunéville. J’utilise cet outil pour réaliser mes broderies sur vêtements ou pour mes tableaux brodés, cartes marines, fleurs et travail avec la teinture végétale.

Du 2 au 5 avril, de 14h à 17h ; Samedi 6 et dimanche 7 avril, de 10h à 18h.

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-07

22 Rue Notre-Dame

Granville 50400 Manche Normandie helloco.bijoux@gmail.com

