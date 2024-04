Journées Européennes des Métiers d’Arts > Atelier entre Terre et Mer Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Arts > Atelier entre Terre et Mer Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche

Vendredi

C’est à Bricquebec en Cotentin, commune de la Manche élue petite cité de caractère en 2023 que Philippe CADO a choisi d’installer son atelier de fileur de verre. Il a posé ses outils dans l’enceinte du Château datant du 10e siècle. « J »ai découvert le métier de perlier lors d’une démonstration avec un Maître Verrier de Dinan. Cet art consiste, à l’aide d’un chalumeau et des baguettes de verre dit de Murano, de créer des bijoux et différents petits objets » explique t-il. Les JEMA sont pour lui l’occasion de partager, transmettre et faire découvrir cette passion qui l’anime au sein de ce lieu médiéval. Et comme Philippe est passionné d’art et toujours en quête de nouveautés, il accueille dans son atelier Lydie CHOUTEAU, potière céramiste qui réalise des objets alimentaires et de décoration et avec qui il collabore régulièrement sur des créations mélant « terre » et « verre ». 2 artistes passionnants à découvrir dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art .

Vendredi 5 avril de 10 à 17h. Samedi et dimanche de 10h à 18h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

Bricquebec 7 Place Sainte-Anne

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie philippe.cado@orange.fr

