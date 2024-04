Journées Européennes des Métiers d’Arts > Atelier de calligraphie, peinture Sumi-e Le Chartrier Bricquebec-en-Cotentin, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, je vous invite à découvrir l’origine et la particularité de la peinture Sumi-e ; peinture monochrome originaire de Chine, arrivée au Japon au 9e siècle. Je vous présenterai les outils spécifiques à cette peinture et leurs particularités les pinceaux, leur axe, leur tenue, leurs spécificités, l’usage de la pierre à encre et l’encre en bâton, premier travail de mise en condition avant peinture, la préparation de l’esprit, la préparation du poignet et de la main, le papier de riz, papier absorbant où chaque trait est imprégné. Peinture sans retouche. Les mouvements, le geste, le souffle, l’esprit de la peinture Sumieles 4 gentilshommes ou 4 nobles plantes , et leur symbolique bambou, chrysanthème, prunus, orchidées, bases de l’apprentissage de cette peinture. Démonstrations de réalisation de peintures.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le Chartrier Bricquebec

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie antoinettepham1@gmail.com

