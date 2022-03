Journées Européennes des Métiers d’Arts à la Maison/atelier de sculptures à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir, 2 avril 2022, Montoire-sur-le-Loir.

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Sophie et Giovanni vous ouvrent leur maison-atelier à Montoire-sur-le Loir. Lui travaille le métal et elle la céramique. Différentes séries vous sont présentées ; de l’Art Récup aux pièces abstraites en passant par la figuration libre. Ce lieu atypique, haut en couleurs laisse souvent une impression d’enchantement. L’Apéro partagé fera son grand retour le samedi à partir de 11h30. Anne COULON, artiste plasticienne (céramique RAKU) sera invitée pour vous présenter son travail, tout le week-end. Au programme également, le samedi entre 16 et 17h, un défournement de cuisson RAKU.

Allez leur rendre visite vous serez émerveillés par leurs créations !

https://sophiedelpy.wixsite.com/arts

©Sophie DELPY

Montoire-sur-le-Loir

dernière mise à jour : 2022-03-18 par