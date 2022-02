Journées européennes des métiers d’art Wingen-sur-Moder, 2 avril 2022, Wingen-sur-Moder.

Journées européennes des métiers d’art Wingen-sur-Moder

2022-04-02 09:30:00 – 2022-04-03 18:30:00

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin Wingen-sur-Moder

Le musée a le plaisir d’accueillir des démonstrations réalisées par des personnes de la cristallerie Lalique : le choix, le travail des moules, le travail au verre chaud avec l’injection, l’atelier Cire perdue, le décor, la sculpture sur cristal, le choix…

La manufacture ne se visitant pas, c’est l’occasion de venir au musée à la rencontre de ces artisans et d’échanger avec des personnes passionnées par leur métier ! De nombreux métiers existent dans une cristallerie et on ne saurait en imaginer la diversité !

Apprendre par l’expérience : les visiteurs, petits et grands pourront s’essayer à certains tours de main et de découvrir certains savoir-faire de la manufacture Lalique.

L’atelier Cire perdue fera par ailleurs des déplâtrages de pièces devant les visiteurs : cette technique si spécifique, permet de créer des œuvres très techniques ou de très petites séries. Il sera alors possible de voir émerger d’une coque en plâtre des pièces en cristal ! Un moment rare à ne pas manquer !

A l’occasion des Journées des métiers d’art, rencontrez des personnes travaillant à la manufacture. Un beau moment d’échanges. Essayez-vous également à certains gestes !

+33 3 88 89 08 14

Wingen-sur-Moder

dernière mise à jour : 2022-02-17 par