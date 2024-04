Journées Européennes des Métiers d’Art > Vitraux & Lumière Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, mercredi 3 avril 2024.

Jeudi

Venez à la découverte des diverses techniques employées pour la réalisation de vitraux vitrail traditionnel serti avec des baguettes de plomb, peinture sur verre, vitrail Tifanny et Fusing ou verre fusionné. Vous participerez à des démonstrations de l’emploi des outils et des machines pour façonner le verre, des différents procédés d’assemblage des pièces pour l’exécution de vitraux, mais aussi d’objets décoratifs et de luminaires. Pour les enfants à partir de 6 ans des ateliers découverte seront organisés durant lesquels ils réaliseront un petit vitrail en verres de mer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 11:00:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

Villedieu-les-Poêles 25 rue Carnot

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie alba.fabiola.lozano@gmail.com

