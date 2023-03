Journées Européennes des Métiers d’Art : Visite de l’atelier, présentation du métier de fantaisien (chapelière-modiste) et démonstration de fabrication d’un chapeau Blanche Abel – Chapelière Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-01 11:00:00 11:00:00 – 2023-04-02 16:00:00 16:00:00

Drôme Visite de l’atelier, présentation du métier de fantaisien (chapelière-modiste), démonstration de fabrication d’un chapeau à l’Atelier Blanche Abel (Chapelière-modiste de fabrication de chapeaux haute couture) blanche.abel@gmail.com +33 6 77 31 81 95 Blanche Abel – Chapelière 26 rue Bistour Romans-sur-Isère

