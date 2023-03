Journées Européennes des Métiers d’Art : Visite de l’atelier Mains d’oeuvre pour découvrir les outils et techniques de son savoir-faire Mains d’Oeuvre Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Journées Européennes des Métiers d’Art : Visite de l’atelier Mains d’oeuvre pour découvrir les outils et techniques de son savoir-faire Mains d’Oeuvre, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère . Journées Européennes des Métiers d’Art : Visite de l’atelier Mains d’oeuvre pour découvrir les outils et techniques de son savoir-faire 23 Côte Jacquemart Mains d’Oeuvre Romans-sur-Isère Drôme Mains d’Oeuvre 23 Côte Jacquemart

2023-04-01 11:00:00 – 2023-04-02 19:00:00

Mains d’Oeuvre 23 Côte Jacquemart

Romans-sur-Isère

Drôme Visite de l’atelier Mains d’Œuvre pour découvrir les outils et techniques de son savoir-faire +33 6 52 28 68 56 Mains d’Oeuvre 23 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Mains d'Oeuvre 23 Côte Jacquemart Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville Mains d'Oeuvre 23 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Journées Européennes des Métiers d’Art : Visite de l’atelier Mains d’oeuvre pour découvrir les outils et techniques de son savoir-faire Mains d’Oeuvre 2023-04-01 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art : Visite de l’atelier Mains d’oeuvre pour découvrir les outils et techniques de son savoir-faire Mains d’Oeuvre Romans-sur-Isère 1 avril 2023 23 Côte Jacquemart Mains d'Oeuvre Romans-sur-Isère Drôme Drôme Mains d'Oeuvre Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme