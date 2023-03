Journées Européennes des Métiers d’Art : Visite de l’atelier de confection de sandales Max Vincent Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Visite de l’atelier de confection de sandales Max Vincent.





Visite guidée d’une heure. Réservation obligatoire par mail jusqu’à la veille (nb de places limité) : contact@maxvincent.fr contact@maxvincent.fr Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

