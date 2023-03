Journées Européennes des Métiers d’Art : Visite commentée des ateliers cuirs au Lycée du Dauphiné BP 1113 Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Journées Européennes des Métiers d'Art : Visite commentée des ateliers cuirs au Lycée du Dauphiné, 31 mars 2023, Romans-sur-Isère. Lycée du Dauphiné, 38 Boulevard Remy Roure, Romans-sur-Isère, Drôme.

Drôme Vendredi 31/3 : visite commentée d’une heure à 14h, 15h15 et 16h30

Visites commentées des ateliers cuir (déambulation entre les 3 ateliers). +33 4 75 02 28 72 BP 1113 38 Boulevard Remy Roure Romans-sur-Isère

