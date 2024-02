Journées européennes des métiers d’art Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, vendredi 5 avril 2024.

Début : 2024-04-05T11:00:00+02:00 – 2024-04-05T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T11:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.

Les JEMA, ce sont des rencontres avec les professionnels des métiers d’art au travers de portes ouvertes d’ateliers et d’établissements de formation, de manifestations, de Rendez-vous d’Exception, de démonstrations de savoir-faire, d’ateliers découverte, de conférences, visites à deux voix, etc.



Le Parc naturel régional de Brière ouvre les portes des chaumières de Kerhinet à Saint-Lyphard aux professionnels des métiers d’Art : Artisan, artiste-auteur, profession libérale, Entreprise du Patrimoine vivant, Maître d’art, Manufacture, Collectif, etc.

Les artisans et artistes reconnus proposeront une découverte de leur savoir-faire à travers une démonstration ou un atelier, ils pourront également proposer des créations à la vente.



Exposition, ventes et démonstration de tissage traditionnel avec Tisse-Brin et de l’artisanat autour du bois avec « ça tourne » et Au Bois Créatif.



Découvrez les dernières étapes de la création et du marquage du savon avec la Savonnerie Luzalie.



L’ensemble des artisans est originaire des communes du Parc naturel régional de Brière



René Le Ferrec, peintre, apportera son regard sur notre territoire à travers l’exposition de ses aquarelles et dessins.

Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

