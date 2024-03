Journées Européennes des métiers d’art Vannerie Pontrieux Vannerie Pontrieux Pontrieux, samedi 6 avril 2024.

Je suis vannière d’osier, j’ai été formée à l’École nationale d’osiériculture et de vannerie de Fayl billot en Haute-Marne.Pour les Jema ,je vous accueille dans mon atelier ou je ferai des démonstrations de fabrications de paniers et souhaite vous communiquer mon enthousiasme pour cet artisanat ancestral. Je créé une vannerie utilitaire que je tente d’aborder de manière contemporaine et mettre en valeur la grande diversité des couleurs et des variétés d’osier. Si vous voulez en savoir plus sur ce beau métier n’hésitez pas à me rendre visite et profitez d’une ballade à Pontrieux, le charmant village des lavoirs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Vannerie Pontrieux Rue du Quai

Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

