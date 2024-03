Journées européennes des métiers d’art Troyes, samedi 6 avril 2024.

La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière propose aux visiteurs de venir assister à des démonstrations d’artisans d’art passionnés qui se feront un plaisir de leur faire découvrir leur savoir-faire, leurs gestes, mais aussi d’échanger avec eux sur leur expérience du métier.



Au programme des démonstrations

> Atelier Desafinado (facture d’accordéon, uniquement le samedi), > Anaïs Mérat (costume historique),

> Flavie Smeulders (maroquinerie végétale),

> Jean-Luc Pion (calligraphie et enluminure),

> Atelier Carmencita (peinture sur décor et dorure, uniquement le samedi),

> Atelier Ormain (dorure, uniquement le dimanche),

> Tress’le rêve (vannerie),

> Atelier Mae (céramique et tufting),

> Dominique Robert (vitrail Tiffany),

> Hubert Chazelle (sculpture sur bois),

> Annie Clément (peinture sur porcelaine),

> L’Outil en Main de Troyes et agglomération.



Un atelier dédié au public non-voyant et malvoyant sera assuré par Monsieur Hubert Chazelle, sculpteur sur bois. M. Chazelle interprète en relief les œuvres de peintres célèbres et

propose de les faire découvrir par le toucher.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@mopo3.com

L’événement Journées européennes des métiers d’art Troyes a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne