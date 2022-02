Journées européennes des Métiers d’Art – Tout l’art de la marqueterie au château de Carrouges Carrouges, 2 avril 2022, Carrouges.

Journées européennes des Métiers d’Art – Tout l’art de la marqueterie au château de Carrouges Carrouges

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-02 17:00:00

Carrouges Orne Carrouges

Sept siècles d’histoire !

Carrouges est d’abord au XIVe siècle une place forte de la guerre de Cent Ans. Il devient un logis seigneurial au XVe siècle, augmenté au XVIe siècle d’un châtelet d’entrée considéré comme le premier témoin de l’architecture de la Renaissance en Normandie. De nouveau fortifié au temps des guerres de Religion, sa fonction de demeure de prestige s’affirme par la construction à la fin du XVIe siècle de deux ailes « classiques » et des escaliers qui les desservent dus à l’architecte François Gabriel, dont les descendants seront les architectes de Versailles un siècle plus tard.

Les seigneurs de Carrouges reçoivent le roi Louis XI en 1473 puis Catherine de Médicis et sa suite en 1570.

En partenariat avec le Lycée professionnel Giel Don Bosco et ses élèves futurs ébénistes, nous vous invitons à découvrir tout l’art et les secrets de la marqueterie à travers des présentations et des ateliers. Le château de Carrouges, l’un des fleurons du patrimoine normand, une grande demeure à l’histoire prestigieuse, a été habité par la même famille pendant 700 ans. Parmi les collections et meubles amassés pendant des siècles, la marqueterie tient une place particulière. C’est tout le goût et l’art de vivre des anciennes familles que vous pourrez découvrir à travers le savoir-faire des ébénistes !

Sur réservation

Sept siècles d’histoire !

Carrouges est d’abord au XIVe siècle une place forte de la guerre de Cent Ans. Il devient un logis seigneurial au XVe siècle, augmenté au XVIe siècle d’un châtelet d’entrée considéré comme le premier témoin de…

chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr +33 2 33 27 20 32 http://www.chateau-carrouges.fr/

Sept siècles d’histoire !

Carrouges est d’abord au XIVe siècle une place forte de la guerre de Cent Ans. Il devient un logis seigneurial au XVe siècle, augmenté au XVIe siècle d’un châtelet d’entrée considéré comme le premier témoin de l’architecture de la Renaissance en Normandie. De nouveau fortifié au temps des guerres de Religion, sa fonction de demeure de prestige s’affirme par la construction à la fin du XVIe siècle de deux ailes « classiques » et des escaliers qui les desservent dus à l’architecte François Gabriel, dont les descendants seront les architectes de Versailles un siècle plus tard.

Les seigneurs de Carrouges reçoivent le roi Louis XI en 1473 puis Catherine de Médicis et sa suite en 1570.

En partenariat avec le Lycée professionnel Giel Don Bosco et ses élèves futurs ébénistes, nous vous invitons à découvrir tout l’art et les secrets de la marqueterie à travers des présentations et des ateliers. Le château de Carrouges, l’un des fleurons du patrimoine normand, une grande demeure à l’histoire prestigieuse, a été habité par la même famille pendant 700 ans. Parmi les collections et meubles amassés pendant des siècles, la marqueterie tient une place particulière. C’est tout le goût et l’art de vivre des anciennes familles que vous pourrez découvrir à travers le savoir-faire des ébénistes !

Sur réservation

Carrouges

dernière mise à jour : 2022-02-21 par