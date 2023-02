Journées Européennes des Métiers d’Art : Tartalane, Nouara Dobel tapissière d’ameublement Châteaudouble Châteaudouble Catégories d’Évènement: Châteaudouble

Drôme

Journées Européennes des Métiers d’Art : Tartalane, Nouara Dobel tapissière d’ameublement, 31 mars 2023, Châteaudouble Châteaudouble. Journées Européennes des Métiers d’Art : Tartalane, Nouara Dobel tapissière d’ameublement 140 chemin du Grand Lierne Châteaudouble Drôme

2023-03-31 10:00:00 – 2023-03-31 20:00:00 Châteaudouble

Drôme Châteaudouble 3 artisanes, 3 matières et 6 mains pour des créations qui trouveront leurs places sur votre tête ou dans votre intérieur !

Venez échanger sur leurs savoir-faire, découvrir leurs travaux et partager leurs passions. +33 6 09 34 07 68 Châteaudouble

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteaudouble, Drôme Autres Lieu Châteaudouble Adresse 140 chemin du Grand Lierne Châteaudouble Drôme Ville Châteaudouble Châteaudouble lieuville Châteaudouble Departement Drôme

Châteaudouble Châteaudouble Châteaudouble Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaudouble chateaudouble/

Journées Européennes des Métiers d’Art : Tartalane, Nouara Dobel tapissière d’ameublement 2023-03-31 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art : Tartalane, Nouara Dobel tapissière d’ameublement Châteaudouble 31 mars 2023 140 chemin du Grand Lierne Châteaudouble Drôme Châteaudouble Châteaudouble kb:France8426 Drôme

Châteaudouble Châteaudouble Drôme