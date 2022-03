Journées Européennes des Métiers d’Art – Tapisserie d’ameublement Saint-Langis-lès-Mortagne, 28 mars 2022, Saint-Langis-lès-Mortagne.

Journées Européennes des Métiers d’Art – Tapisserie d’ameublement Tapisserie d’ameublement 68, rue du Faubourg Saint-Eloi Saint-Langis-lès-Mortagne

2022-03-28 10:00:00 – 2022-04-01 18:00:00 Tapisserie d’ameublement 68, rue du Faubourg Saint-Eloi

Saint-Langis-lès-Mortagne Orne Saint-Langis-lès-Mortagne

A l’issue d’une formation en apprentissage à Caen, je me suis perfectionné dans de grands ateliers à Lyon. J’ai lancé mon propre atelier depuis 7 ans et me suis installé à Mortagne au Perche en mai 2019.

Fort de cette expérience en tant que Tapissier depuis près de 20 ans, je restaure de façon traditionnelle ou contemporaine (suivant le style du mobilier). En collaboration avec de grandes marques d’éditeurs pour le choix de vos étoffes, je crée vos salons sur mesure et/ou confectionne vos rideaux, stores ou voilages. Je vous propose l’installation de vos tringles et/ou tentures murales.

Pour la pérennité de la profession, je forme de futurs tapissiers en reconversion professionnelle.

L’accès à l’atelier se fera obligatoirement par groupes de 4 personnes maximum et dans le respect des règles sanitaires.

A l’issue d’une formation en apprentissage à Caen, je me suis perfectionné dans de grands ateliers à Lyon. J’ai lancé mon propre atelier depuis 7 ans et me suis installé à Mortagne au Perche en mai 2019.

Fort de cette expérience en tant que…

+33 6 84 64 07 03

A l’issue d’une formation en apprentissage à Caen, je me suis perfectionné dans de grands ateliers à Lyon. J’ai lancé mon propre atelier depuis 7 ans et me suis installé à Mortagne au Perche en mai 2019.

Fort de cette expérience en tant que Tapissier depuis près de 20 ans, je restaure de façon traditionnelle ou contemporaine (suivant le style du mobilier). En collaboration avec de grandes marques d’éditeurs pour le choix de vos étoffes, je crée vos salons sur mesure et/ou confectionne vos rideaux, stores ou voilages. Je vous propose l’installation de vos tringles et/ou tentures murales.

Pour la pérennité de la profession, je forme de futurs tapissiers en reconversion professionnelle.

L’accès à l’atelier se fera obligatoirement par groupes de 4 personnes maximum et dans le respect des règles sanitaires.

Tapisserie d’ameublement 68, rue du Faubourg Saint-Eloi Saint-Langis-lès-Mortagne

dernière mise à jour : 2022-03-19 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE