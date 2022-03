Journées Européennes des Métiers d’Art sur le territoire d’Yvetot Normandie Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot Seine-Maritime Yvetot Les Journées Européennes des Métiers d’Art proposent au grand public une immersion dans le secteur des métiers d’art, à travers une programmation de qualité et d’acteurs engagés. Cette année, le thème retenu est « Nos mains à l’unisson ». Sur le territoire d’Yvetot Normandie, deux artisans ouvriront les portes de leur atelier :

– La céramiste Poterie Seinomarine (Saint-Clair-sur-les-Monts). Sur rendez-vous du lundi au vendredi, en accès libre le samedi et dimanche.

