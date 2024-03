Journées Européennes des Métiers d’Art sur le bout des doigts Orangerie La Mothe-Saint-Héray, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art

Sur le bout des doigts

Les 6 et 7 avril à L’Orangerie de la Mothe Saint Héray de 10h à 18h

Entrée libre et gratuite

Renseignements 05 49 05 01 41 www.la-mothe-saint-heray.fr

Les Rob’à Clôde accessoires et vêtements upcyclés

Ici, ça pique sacs et accessoires en tissu

Les jardins de Pascaline décors végétaux

La Poterie de Saint-Medard céramique

Steampunk art déco métal et bois

Quadri Laterre poterie céramique

Autour du tour tournage sur bois

Elo’Déco décors végétaux

Zoé Point ébenisterie

A. Fleury enluminure

L’oeil du chat photo

Sycafin vitrail

Renseignements 05 49 05 01 41 www.la-mothe-saint-heray.fr EUR.

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Orangerie 5 Allée de l’Orangerie

La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

