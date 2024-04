Journées Européennes des Métiers d’Art > Statue mémorial C47 Picauville, jeudi 4 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art > Statue mémorial C47 Picauville Manche

Lors des cérémonies du 80e anniversaire du D-Day, l’association « Picauville se Souvient » érigera une statue incarnant une femme civile américaine apprenant le décès de son époux, fils, frère… C’est le sculpteur cherbourgeois Dimitri CHARRAULT, de l’Atelier Charrault, sculpteur statuaire sur pierre, qui est chargé de réaliser cette statue en taille réelle en pierre de Richemont. Il vous invite à venir visiter l’atelier mis à sa disposition par la mairie de Picauville pour découvrir la sculpture sur pierre, l’avancement de ce projet et le site du futur emplacement. Quand l’histoire et la matière se mêlent au service des métiers d’art et de notre mémoire…

Rendez-vous d’exception

Jeudi visite sur réservation au 06.73.14.78.96. Ancienne École de Garçons / École du Vieux Figuier à PICAUVILLE. Parking à proximité. Accessibilité tout public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 10:00:00

fin : 2024-04-04 17:00:00

6 Rue de l’Église

Picauville 50360 Manche Normandie ateliercharrault@gmail.com

