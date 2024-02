Journées européennes des métiers d’art Le Bahut Semur-en-Auxois, vendredi 5 avril 2024.

Pour la deuxième année consécutive, le Bahut s’associe à Arcade-Design à la campagne® et met à l’honneur la création artisanale de l’Auxois.

Pendant trois jours, une dizaine d’artisans d’art présentent leur travail et leurs réalisations.

Le thème de cette édition ? “Sur le bout des doigts” ! Une invitation à toucher les matières, à manier les outils et à découvrir par les sens le métier de chaque artisan. Ouvertes à tous les publics, y compris les plus jeunes, les Journées européennes des Métiers d’art vous invitent ainsi à vous immerger en famille dans toutes les activités présentées ébénisterie, céramique, parfumerie, bijouterie…

Buvette et petite restauration sur place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le Bahut 12 rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@lebahut.net

