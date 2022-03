JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Sarreguemines Sarreguemines

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Sarreguemines, 2 avril 2022, Sarreguemines. JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Musées de Sarreguemines Moulin de la Blies / Musée de la Faïence Sarreguemines

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 18:00:00 Musées de Sarreguemines Moulin de la Blies / Musée de la Faïence

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Au Musée de la Faïence, découvrez le chantier des collections à travers les avant / après de pièces restaurées pendant qu’au Moulin de la Blies, notre céramiste vous propose des démonstrations de coulage du porte-savon STIPSON. museum@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 50 https://www.sarreguemines-museum.eu/ Musées de Sarreguemines

Musées de Sarreguemines Moulin de la Blies / Musée de la Faïence Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-03-15 par SARREGUEMINES TOURISME

Détails Autres Lieu Sarreguemines Adresse Musées de Sarreguemines Moulin de la Blies / Musée de la Faïence Ville Sarreguemines lieuville Musées de Sarreguemines Moulin de la Blies / Musée de la Faïence Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Sarreguemines 2022-04-02 was last modified: by JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Sarreguemines Sarreguemines 2 avril 2022

Sarreguemines Moselle