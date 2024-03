Journées Européennes des métiers d’art Santons de Sainte-Barbe Santons de Sainte-Barbe Paimpol, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des métiers d’art Santons de Sainte-Barbe Santons de Sainte-Barbe Paimpol Côtes-d’Armor

Santonnier. Nous ouvrirons notre atelier de création de santons bretons lors des Journees Europeennes des Metiers d’Art.. Nous y fabriquons depuis 18 ans de petits personnages en argile inspirés de notre belle bretagne. Les pêcheurs et poisonnières côtoient les musiciens du bagad, joueur de biniou de bombarde et autre tambour. Nous représentons également quelques métiers emblématiques tels que la lavandière, la dentellière, et la crêpière. Nous réalisons également de jolies crèches pour Noël. Nous vous accueillerons et vous ferons découvrir nos santons et leurs décors tout au long du week-end. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

Santons de Sainte-Barbe 6 Chemin des Écureuils

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Journées Européennes des métiers d’art Santons de Sainte-Barbe Paimpol a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol