JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Jardin Terre de Rêves Saint-Mihiel, samedi 6 avril 2024.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Jardin Terre de Rêves Saint-Mihiel Meuse

Terre de Rêve est notre lieu de vie, une maison entourée d’un jardin de nature et de biodiversité. C’est dans cet écrin que se dérouleront ces journées européennes des métiers d’art à l’occasion desquelles je vous présenterai différentes réalisations en mosaïque pour la maison ou le jardin. Vous pourrez me voir à l’œuvre et je vous expliquerai les outils, matériaux et techniques que j’utiliserai ces jours là.

Le jardin sera encore endormi en ce début avril et ne sera pas visité. Cependant vous pourrez participer à la réalisation d’une pièce en posant, si vous le souhaitez et avec l’aide et les consignes que je vous donnerai, votre tesselle à l’édifice…Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Jardin Terre de Rêves 17 Route de Woinville

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

