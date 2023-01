Journées Européennes des Métiers d’Art – Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine 16ème édition avec pour thème « Sublimer le quotidien » Les Journées Européennes des Métiers d’Art, un événement unique au monde en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. Dévoiler le génie français actuel incarné par les métiers d’art, promouvoir des savoir-faire contemporains, hérités d’hier, réinventés aujourd’hui et maîtrisés par des professionnels de talent.

Au travers de portes ouvertes d’ateliers de professionnels et de centres de formation, de manifestations originales, etc. ainsi que de Rendez-vous d’Exception. Programme à venir Accueil Saint-Malo

