du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Saint-Louis-Lès-Bitche

**Visites guidées exceptionnelles de la manufacture Saint-Louis** Au départ du Musée, sous la conduite d’un guide expert de la manufacture, venez découvrir les métiers d’excellence qui font la renommée internationale de la Cristallerie Saint-Louis. ✦ Lundi 28 mars au vendredi 1er avril à 15h, sauf mardi (durée : 1h30) ✦ Tarif : Gratuit ✦ 10 personnes maximum ✦ Réservation obligatoire : [lagrandeplace@saint-louis.com](mailto:lagrandeplace@saint-louis.com) et 03.87.06.64.70 **Présentation de l’œuvre par l’artiste** Le Musée Saint-Louis invite Philippe Berthomé, créateur lumière, à exposer son œuvre «Incandescence», réalisée avec les verriers de Murano. Le parallèle avec les presse-papiers Saint-Louis met en lumière l’actualité d’un savoir-faire ancestral. ✦ Samedi 2 avril ✦ Horaires : 11h & 15h (durée : 1h30) ✦ Entrée libre **Atelier pour enfants** Fabrique ton propre photophore en papier en t’inspirant des objets décorés avec des baguettes de cristal ! ✦ Dimanche 3 avril ✦ À partir de 5 ans ✦ Horaires : 10h30, 11h30, 14h, 15h & 16h (durée : 45 min) ✦ Tarif : Gratuit ✦ 5 enfants par créneau horaire ✦ Réservation conseillée : 03 87 06 64 70

Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril 2022

