2022-04-02 – 2022-04-03

Saint-Jean-de-Fos Hérault Saint-Jean-de-Fos “Nos mains à l’unisson”.

Découvrez les savoir-faire des créateurs locaux à Argileum. Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont une belle occasion de valoriser les savoir-faire de notre territoire, tant dans leur diversité que dans la qualité de leurs productions. La Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, l’Office de Tourisme Saint-Guilhem-Le-Désert -Vallée de l’Hérault ainsi que l’Association des Potiers de Saint-Jean-de-Fos organisent un évènement de démonstration des talents de nos artisans locaux sur le site d’Argileum à Saint-Jean de Fos. “Nos mains à l’unisson”. Découvrez les savoir-faire des créateurs locaux à Argileum. contact@argileum.fr +33 4 67 56 41 96 https://www.argileum.fr/ “Nos mains à l’unisson”.

Les Journées Européennes des Métiers d'Art sont une belle occasion de valoriser les savoir-faire de notre territoire, tant dans leur diversité que dans la qualité de leurs productions. La Communauté de Communes Vallée de l'Hérault, l'Office de Tourisme Saint-Guilhem-Le-Désert -Vallée de l'Hérault ainsi que l'Association des Potiers de Saint-Jean-de-Fos organisent un évènement de démonstration des talents de nos artisans locaux sur le site d'Argileum à Saint-Jean de Fos.

