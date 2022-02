Journées européennes des métiers d’art Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis Événement incontournable du printemps, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) permettent de découvrir les métiers d’art chez les professionnels, dans les centres de formation ou encore au travers de manifestations originales. https://www.journeesdesmetiersdart.fr/ Saint-Denis

