Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier 2 Saint-Amand-en-Puisaye, mardi 2 avril 2024.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 2024 visent à célébrer et promouvoir l’excellence des métiers d’art en mettant en lumière le savoir-faire unique et la créativité des artisans.

L’atelier VITRAIL DE PUISAYE participe pour la première année aux #JEMA2024 et vous propose du 2 au 7 avril 2024 de découvrir les processus de création du vitrail aux travers de démonstrations, participation des visiteurs et animations. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 13:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Atelier 2 17 Grande Rue

Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

